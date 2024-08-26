Неймар предложил себя Барселоне – Флик уже дал ответ

Мечта Нея пока не осуществилась

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер саудовского "Аль-Хиляля" Неймар предпринимал попытку возвращения в "Барселону". Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, в августе 32-летний бразилец предложил свои услуги каталонскому клубу, но наставник "Барсы" Ханс-Дитер Флик отказался от трансфера.

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Отмечается, что на данный момент "блауграна" продолжает изучать возможности приобретения левого нападающего. После провала с подписанием Нико Уильямса, "Барселона" переключилась на кандидатуру Федерико Кьезы.

Напомним, Неймар перешёл в "Аль-Хиляль" в 2023 году. Ранее бразилец выступал в составах "ПСЖ", "Барселоны" и "Сантоса".

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