Ушли из жизни в разгар карьеры. Далеко не все хоккеисты НХЛ стали легендами после смерти

Игроки НХЛ, ушедшие из жизни в разгар карьеры

Люк Бурдон, Дмитрий Тертышный и Жорж Везина. Фото Wikimedia; ХК «Трактор» Гибель Джонни Годро и его брата заставила нас вспомнить аналогичные случаи в истории.

Каждому игроку страшно не заиграть в НХЛ — разочароваться в себе и в мечтах. Еще страшнее, когда игрок, у которого получается или начинает получаться, гибнет буквально на взлете. Кто-то вследствие несчастного случая, кто-то из-за травмы, у кого-то не выдерживает здоровье. «СЭ» рассказывает про игроков НХЛ, погибших в расцвете сил. Успевших или еще не успевших завоевать свою мечту — Кубок Стэнли. Наверняка об этом мечтал и погибший совсем недавно (29 августа) форвард «Коламбуса» Джонни Годро.

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Люк Бурдон

Канадца Люка Бурдона называли талантливым и многообещающим защитником. Он поборол детский артрит, дружил со знаменитым защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом, дважды выиграл МЧМ и под 10-м номером был выбран «Ванкувером». Солидный бросок, все задатки атакующего защитника — «Кэнакс» на драфте 2005 года точно не прогадали. А ведь за Люком выбрали Анже Копитара.

За два сезона Бурдон провел 36 игр и отметился двумя голами, а в последний сезон заработал показатель полезности «+7». Для молодого игрока команды-аутсайдера это очень неплохая статистика, а в последние месяцы он все лучше и лучше играл в обороне. В 21 год он был самым многообещающим защитником в системе «Кэнакс».

Он мог и должен был стать легендой «Ванкувера». Но в мае после очередного непопадания в плей-офф с «Кэнакс» попал в смертельную аварию. Выехал на встречную полосу и врезался на своем мотоцикле в грузовик, что повлекло за собой мгновенную смерть. Следствие выдвигало несколько причин. Королевская канадская конная полиция утверждала, что Люк потерял управление мотоциклом из-за неопытности: на тот момент он всего две недели как получил права. Министерство охраны окружающей среды ссылалось на погодные условия: сильный порывистый ветер тоже мог помешать.

Дмитрий Тертышный

Тертышный — очень хоккейная фамилия. Никита Тертышный играет за «Трактор», Александр Тертышный (сын Дмитрия) играет в NCAA. Сергей Тертышный недавно тренировал «Челмет». Алексей Тертышный в этом сезоне в штабе «Ак Барса». Это все не однофамильцы, а родственники. В списке тренеров с фамилией Тертышный вполне могло быть еще одно имя, но судьба распорядилась иначе.

Дмитрий Тертышный был самым талантливым в семье. Единственный, кого задрафтовали в НХЛ: он произвел впечатление еще будучи юниором. Уже в 18 лет его стали подключать к основе «Трактора», играл в молодежной сборной России, где и привлек внимание североамериканских скаутов. В 19 лет Дмитрия под 132-м номером задрафтовал «Калгари».

Карьера защитника ограничилась всего одним, но не очень ярким, годом в НХЛ. За сезон-1998/99 Тертышный набрал 10 (2+8) очков. Рассчитывали на него и во «Флэймз». Но жизнь хоккеиста оборвалась летом 1999 года на озере Оканаган в Британской Колумбии. Дмитрий сидел на носу лодки, когда в борт ударила сильная волна. Тертышный упал в воду, и лопасти перерезали ему шейную артерию. Друзья вытащили защитника из воды, отвезли на сушу, скорая доставила Дмитрия в ближайшую больницу. Но врачи сошлись во мнении, что хоккеист умер еще на лодке от потери крови и операция бессмысленна.

Жорж Везина

Тот самый человек, в честь которого назван приз лучшему вратарю сезона. Единственный в нашей подборке, кто поиграл не только в НХЛ, но и в ее предшественнице — Национальной хоккейной ассоциации. Первый вратарь, оформивший «сухарь» и сделавший голевую передачу. Он включен в список 100 лучших игроков НХЛ, и это несмотря на то, что играл он в первой четверти прошлого века, когда хоккей был совсем другим.

На счету Везины семь сезонов в НХА и девять сезонов в НХЛ. Он выиграл два Кубка Стэнли и трижды играл в финале. Везина — первый игрок НХЛ, в честь которого назвали трофей. Прославился он своей спокойной, сдержанной натурой и игрой в воротах, был самым молчаливым человек в раздевалке. Генеральный менеджер и тренер «Монреаля» Лео Дандуранд распускал слухи, что канадец Везина вообще не умеет говорить по-английски. В это было легко поверить: Жорж действительно очень мало говорил, а больше думал. И даже писал эссе на разные темы.

В летний лагерь перед сезоном-1925/26 Везина приехал с откровенно нездоровым видом. За полтора месяца тренировочного лагеря он потерял почти 16 килограммов и вышел на первую игру сезона с температурой 39. Это не помешало ему отстоять первый период на ноль. Но в перерыве его начало рвать кровью, а в начале второго он упал в собственных воротах. Оказалось, у голкипера был туберкулез. В 1920-е его уже неплохо изучили, но эффективных способов лечения еще не обнаружили. В начале декабря вратарь пришел попрощаться с командой. По воспоминаниям главного тренера Дандуранда, Жорж сидел в своем углу и плакал, глядя на коньки и щитки.

Через четыре месяца Везины не стало. Он сыграл лишь один период в своем последнем сезоне, оставив ворота в неприкосновенности. В тот год «Монреаль» занял последнее место в лиге, но это не помешало команде выплатить семье Везины всю годовую зарплату до цента.

Билл Мастертон

Еще одна легенда, в честь которой названа индивидуальная награда. «Билл Мастертон Мемориал Трофи» вручается за высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Более подходящего варианта для названия такой награды у НХЛ просто не было. Ведь смерть Билла случилась от полученной во время игры травмы.

Карьера Мастертона в НХЛ была прерывистой. Он подписал контракт с «Монреалем» еще в 1961 году, но попасть в основной состав за два года так и не удалось. Он бросил на год хоккей, устроился на обычную работу. Возвращался на лед через любительские команды, отыграв три года в USHL Senior. Где его и нашел генеральный менеджер и одновременно главный тренер новой на тот момент команды НХЛ «Миннесота Норд Старз» Рен Блэйр. Мастертон стал первым игроком «Миннесоты» и автором первого гола в истории франшизы.

Карьера в НХЛ длилась всего один сезон. В 38 играх он набрал 12 (4+8) очков. Казалось бы, откуда тут преданность хоккею и высокое спортивное мастерство… Преданность хоккею выразилась в том, что Мастертон спокойно вышел на игру с недолеченным сотрясением мозга. Это стало роковой ошибкой. 13 января 1968 года состоялась последняя игра Мастертона. В первом периоде матча с «Окленд Силз» два защитника соперника применили к Мастертону жесткие (но в пределах правил) силовые приемы, вследствие чего Билл получил сначала удар в тело, а потом ударился затылком о лед. Даже в шлеме такой удар был бы чувствительным, но в те времена было не принято защищать голову. Удар одного только Харриса вызвал кровотечение из носа, рта и ушей. Мастертона доставили в больницу, но врачи признали операцию бессмысленной. Через 30 часов хоккеист скончался.

Лига обязана Биллу. Ее хоккеисты стали добровольно надевать шлемы. Сначала сами игроки «Миннесоты» — свидетели жуткого падения. Постепенно практика разрасталась, а через 11 лет после смерти Билла НХЛ ввела обязательное ношение шлемов. Также из-за трагического эпизода с Мастертоном НХЛ ввела контроль на сотрясение мозга. Правда, окончательно «Протокол оценки и лечения сотрясения мозга» лига ввела только в 1997 году, но история нападающего только доказывает необходимость предосторожности в таком жестком виде спорта, как хоккей.

Хоуи Моренц

Историю Хоуи Моренца знают даже не все бывалые хоккейные фанаты. Это не удивляет: он играл и умер до начала Второй мировой войны. Канадский нападающий прожил 34 года, завоевал за это время Мемориальный Кубок, трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Монреаля», много лет был лучшим бомбардиром этой команды и в общей сложности провел в НХЛ 14 сезонов.

Помимо своей результативности Хоуи славился высокой скоростью и хорошим катанием: в лиге его прозвали Митчеллским Метеором. За карьеру он провел 550 матчей, в которых набрал 473 (272+201) очка.

В январе 1937 года, во время игры «Монреаль» — «Чикаго», Моренц поехал за шайбой наперегонки с защитником соперника, не удержался и врезался в борт. Соперник влетел в Моренца, и тот сломал левую ногу. Простой игровой момент, скажем мы сейчас. Да и в тот момент, думаю, сказали так же. Но вот последствия получились совсем непростые. Хруст от перелома был настолько громким, что прокатился по всему льду. Нога оказалась сломана в четырех местах.

«Канадиенс» после травмы лучшего бомбардира упали в таблице. У Моренца в то же время началась депрессия по поводу того, что он не вернется в хоккей. Спустя несколько месяцев врачи диагностировали нервный срыв, что совсем не помогало залечивать переломы.

8 марта Хоуи стал жаловаться на боли в груди, которые врачи списали на сердечный приступ. В тот же день вечером, когда Моренц пытался встать с кровати, он рухнул на пол и умер от коронарной эмболии, вызванной тромбами, что образовались в сломанной ноге.

Терри Савчук

Лицо голкипера Терри Савчука, покрытое шрамами вдоль и поперек, известно всем маломальским любителям хоккея. Он четырежды выигрывал Кубок Стэнли и «Везину», брал «Колдер Трофи» и стал одним из десяти игроков, для которых был отменен трехлетний период ожидания перед внесением в Зал хоккейной славы. Ко всему прочему, он хорошо играл в бейсбол. Основную часть карьеры провел за «Детройт», а в целом провел в НХЛ 21 (!) сезон. Травмы Савчука беспокоили с юниоров: в 12 лет Савчук вывихнул правый локоть при игре в регби и скрыл травму от родителей. Правильно рука не зажила и в итоге стала менее подвижной и немного короче левой.

В «Детройт» Савчука пригласили еще в 14 лет — настолько он очаровал местных скаутов своей игрой. После занятий с основной командой ему предложили любительский контракт и отправили в юниорскую команду.

Причина смерти канадского вратаря не так известна, хотя достаточно жуткая. Он играл за «Рейнджерс» и снимал дом с одноклубником Роном Стюартом. В тот вечер они поспорили из-за цен на аренду, и во время пьяной драки со Стюартом Савчук упал животом на согнутое колено оппонента. В больнице ему удалили желчный пузырь и сделали операцию на кровоточащей печени, а после еще одну. От последней операции Терри не смог оправиться и умер через месяц после злосчастной драки — от тромбоэмболии легочной артерии. Преследовать Стюарта не стали, поскольку на то была воля самого Савчука. А вскоре уже суд Нью-Йорка оправдал Стюарта и признал смерть вратаря несчастным случаем.

Фото photo.khl.ru

Роман Ляшенко

Российского нападающего Романа Ляшенко выбрал «Даллас» — в 1997 году во втором раунде под 52-м номером. Он понравился скаутам на ЮЧМ и МЧМ. Его первый сезон в НХЛ получился достаточно результативным. Для игрока, который никогда не считался суперзвездой, 12 очков в 58 матчах и игра за основной состав — уже солидный результат. В НХЛ ему дали еще один сезон на реализацию задатков, но следующие два года — до самой смерти — он в основном играл в АХЛ. И играл достаточно неплохо.

6 июля 2003 года Ляшенко был найден мертвым в своем номере турецкого отеля. Первой версией стало самоубийство, на том расследование турецкие правоохранительные органы и закончили: рядом с Ляшенко нашли предсмертную записку, в которой он признался, что неизлечимо болен и не видит смысла продолжать жить. Судебно-медицинская экспертиза по итогам вскрытия никаких болезней не обнаружила. Семья Ляшенко не верит в версию самоубийства. Больше всего их смущает, что ту самую записку никто, кроме правоохранительных органов Турции, в глаза не видел. Истинная причина смерти до сих пор остается загадкой.

Екатерина Василевич

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