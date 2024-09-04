Стало известно, когда Выхрист проведет свой следующий поединок

Facebook.com/luckypunch.net. Виктор Выхрист

Как рассказал известный украинский боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист эксклюзивно для Sport.ua, очередной поединок на профессиональном ринге он проведет 21 или 27 сентября.

Сейчас точно можно сказать, что это будет рейтинговый бой и состоится он в Германии, где наш земляк сейчас упорно готовится. А вот когда именно и с кем будет боксировать – еще на стадии уточнения.

Сейчас чемпион Европы среди любителей в супертяжелом весе Виктор Выхрист провел на профессиональном ринге 13 боев, одержал 12 побед (восемь нокаутом), и потерпел одно поражение.

В своем последнем поединке в Висбадене (Германия) он одержал верх 25 февраля 2024 года над аргентинцем Маркосом Антонио Аумедой.

Ранее мы сообщали, что 29 августа британская промоутерская компания Queensberry Promotions официально объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с украинским боксером супертяжелого веса, 29-летним Владиславом Сиренко.

sport.ua