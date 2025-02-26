Легенда бокса нашел Усику соперника вместо Дюбуа

Легендарный боксер Дюк Маккензи, первый британец, покоривший три дивизиона, высказался о будущем чемпионов мира Даниэля Дюбуа и Александра Усика.
«Дюбуа должен провести следующий бой с Паркером. Он одолел Уайлдера и Баколе, которого все избегали. Но для бизнеса будет предпочтительнее реванш Усика и Дюбуа, ведь это принесет больше денег.
У Дюбуа есть незаконченное дело с Усиком, но он должен провести и бой с Паркером. Усик может встретиться с Агитом Кабайелом. Затем оба могут провести реванш», – сказал Маккензи.
Ранее Усик назвал своего следующего соперника после нокаута Паркера против Баколе.