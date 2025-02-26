Легенда бокса нашел Усику соперника вместо Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Легендарный боксер Дюк Маккензи, первый британец, покоривший три дивизиона, высказался о будущем чемпионов мира Даниэля Дюбуа и Александра Усика.

«Дюбуа должен провести следующий бой с Паркером. Он одолел Уайлдера и Баколе, которого все избегали. Но для бизнеса будет предпочтительнее реванш Усика и Дюбуа, ведь это принесет больше денег.

У Дюбуа есть незаконченное дело с Усиком, но он должен провести и бой с Паркером. Усик может встретиться с Агитом Кабайелом. Затем оба могут провести реванш», – сказал Маккензи.

Ранее Усик назвал своего следующего соперника после нокаута Паркера против Баколе.

sport.ua