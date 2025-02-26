Назначена дата судебных слушаний Массы против Формулы 1

В марте 2024 года бывший гонщик Формулы 1 Фелипе Масса подал иск в Высокий суд Лондона против FIA, FOM и Берни Экклстоуна с требованием возмещения финансового ущерба. Сегодня суд назначил дату начала слушаний.

Разбирательство начнётся 28 октября 2025 года. Представители FIA, Formula One Management и Экклстоуна обязаны явиться в лондонский суд на первое слушание.

История с судебным иском бывшего гонщика к Формуле 1 началась ещё летом 2023-го. В августе того года Фелипе Масса официально уведомил FIA и Формулу 1 о намерении обратиться в суд с иском по поводу их сговора и бездействия по ходу сезона 2008 года после аварии Нельсона Пике-младшего. Масса настаивает, что результаты Гран При Сингапура 2008 года должны быть аннулированы.

Если суд по итогам слушаний станет на сторону бразильца, Масса всё равно не получит официальный титул чемпиона мира 2008 года. Фелипе требует возмещения финансового ущерба, который он понёс из-за бездействия со стороны FIA, FOM и Берни Экклстоуна. Официально размер требований не оглашался, но как удалось выяснить прессе, бывший гонщик требует компенсации в размере от 60 до 150 миллионов фунтов стерлингов.

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