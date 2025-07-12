Прост: Я не эксперт по истории Ф1, но имею к ней отношение

Ален Прост – один из частых гостей традиционного Фестиваля скорости в Гудвуде, и, конечно, юбилейное событие, посвящённое 75-летнему юбилею Формулы 1, четырёхкратный чемпион мира пропустить не мог.

«Я уже пилотировал разные машины McLaren, – рассказал легендарный французский гонщик. – Одна была 1985 года, на которой я также выступал в гонке исторических машин во Франции, другая – 1988 года. Возможностей сесть за руль этих машин не так много, но здорово, что в Гудвуде они есть.

Мне везёт ещё и в том смысле, что здесь я встречаюсь со многими людьми, которые работали со мной в 80-е годы сначала в Renault, а потом в McLaren. Здесь почти вся команда McLaren того периода, так что дело не только в том, чтобы пилотировать старые машины, но и вспоминать всё, что связано с прошлым.

Понятно, что на них не стоит ехать быстро, тем более никакой мотивации для этого нет, и вообще к этой технике надо относиться с огромным уважением и обращаться с ней очень осторожно. Опять же, здесь её нынешние владельцы, и не стоит заставлять их волноваться.

В Гудвуде мы общаемся, обмениваемся воспоминаниями, а нам есть что вспомнить, ведь первые три титула я выиграл с командой McLaren. Не на этой конкретной машине, которую я сейчас пилотирую, но это не так важно. Здесь много разной исторической техники, ведь в своё время, когда я только начал следить за Формулой 1, в ней блистал Джеки Стюарт за рулём Tyrrell, а ещё до этого он пилотировал Matra. Потом появился Ники Лауда – сейчас это всё история нашего спорта.

Можно сказать, что я в каком-то смысле традиционалист, и помню всех героев 70-х, ведь я был большим поклонником Джеки Стюарта, а потом, спустя годы, мне довелось стать напарником Ники в McLaren. Я не считаю себя экспертом в вопросах истории Формулы 1, но я тоже имею к ней отношение и невероятно рад видеть, как этот фестиваль любят болельщики.

Я сегодня уже подписал множество фотографий и не сомневаюсь, что ко мне ещё будут обращаться за автографами, и для меня стало приятным сюрпризом, как много среди публики совсем юных парней и девушек. Они приехали в Гудвуд, чтобы посмотреть на всю эту славную технику, и мне это очень нравится».

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