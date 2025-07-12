Полузащитник команды Трубина на год отправится в команду к Сульшеру.

"Бешикташ" объявил об аренде полузащитника Оркуна Кокчу. Турецкий футболист проходил медосмотр и 13 июля подпишет контракт на стадионе "Тюпраш".

"Я очень счастлив. Я воссоединился со своей семьёй. Я буду бороться за чемпионство в этом году и в последующие годы. В этом все могут быть уверены. Спасибо моему президенту. Мы создаём отличную команду. Мы сделаем всё возможное. Мы сделаем всё возможное в ближайшие дни. Даст Бог, это приведёт к чемпионству.

Я буду играть перед нашими замечательными болельщиками. Это большая гордость. Я был на трибунах в тот момент. Я очень счастлив. Я сделаю всё, что в моих силах, ради этой эмблемы. Я буду бороться за чемпионство"., – заявил Кокчу.