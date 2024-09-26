BMW дарит звездам Реала роскошные авто: Мбаппе, Винисиус и Беллингем выбрали самые дорогие модели

Новые автомобили от традиционного спонсора клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский "Реал" начал новый сезон с новых автомобилей от традиционного спонсора клуба – компании BMW.

Каждый игрок имел возможность выбрать модель по своему вкусу. Самые дорогие и мощные модели достались трем лидерам "Реала":

Винисиус Жуниор выбрал BMW i7 M70 xDrive – электромотор мощностью 659 лошадиных сил является самым быстрым из всех, которые выпускает компания. Стоимость такой модели 186 650 евро.

Килиан Мбаппе отдал предпочтение BMW XM, стоимостью 179 900 евро. Машина разгоняется до 60 миль в час всего за 3,7 секунды.

Джуд Беллингем также сделал выбор в пользу BMW XM, выбрав такую же модель, как и его партнер по команде Мбаппе.

www.ua-football.com