Connect with us

Новые автомобили от традиционного спонсора клуба

BMW дарит звездам Реала роскошные авто: Мбаппе, Винисиус и Беллингем выбрали самые дорогие модели

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Мадридский "Реал" начал новый сезон с новых автомобилей от традиционного спонсора клуба – компании BMW.

    Каждый игрок имел возможность выбрать модель по своему вкусу. Самые дорогие и мощные модели достались трем лидерам "Реала":

  • Винисиус Жуниор выбрал BMW i7 M70 xDrive – электромотор мощностью 659 лошадиных сил является самым быстрым из всех, которые выпускает компания. Стоимость такой модели 186 650 евро.
  • Килиан Мбаппе отдал предпочтение BMW XM, стоимостью 179 900 евро. Машина разгоняется до 60 миль в час всего за 3,7 секунды.
  • Джуд Беллингем также сделал выбор в пользу BMW XM, выбрав такую же модель, как и его партнер по команде Мбаппе.

    • www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis