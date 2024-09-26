В RB уволили Риккардо, сезон продолжит Лоусон

В RB подтвердили увольнение Риккардо, в оставшихся гонках до конца сезона его заменит Лиам Лоусон.

Лиам с 2022 года является резервным пилотом Red Bull, дебютировав в Гран При в Зандфорте в прошлом году, пока Риккардо восстанавливался после последствий аварии. За пять гонок он заработал очки для команды, заняв девятое место в ГП Сингапура.

Лоран Мекис, руководитель команды: «Все в RB благодарны Даниэлю за упорную работу в течение двух последних сезонов. Он принёс в команду огромный опыт и талант, а также фантастическое отношение к делу, которое помогло всем развиться и укрепить командный дух. Даниэль был настоящим джентльменом как на трассе, так и за её пределами, и никогда не оставался без улыбки. Его будет не хватать, он всегда будет занимать особое место в семье Red Bull.

Хочу использовать эту возможность, чтобы поприветствовать Лиама. Он уже хорошо знаком с командой. Он выступал за нас в прошлом сезоне и отлично справился в сложных обстоятельствах, так что для него это естественный шаг. Здорово видеть, как молодые таланты из семьи Red Bull двигаются вперёд Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем полностью сосредоточиться на оставшейся части сезона».

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