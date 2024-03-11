Энтони Хэмилтон: Льюис мечтал о выступлениях за Ferrari

Решение Льюиса Хэмилтона перейти в Ferrari в 2025 году для многих стало неожиданным, в том числе и для семьи гонщика. Об этом рассказал Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира.

Отвечая на вопрос телеканала Viaplay, правда ли, что Льюис не рассказал о своих планах даже родителям, Энтони сказал: «Вроде того, да. В любом случае, это его решение. У меня всегда есть подозрения, что я в курсе происходящего, но это было его дело и его решение.

Выступления за Ferrari были частью моей мечты, и частью мечты Льюиса. В детстве ты всегда мечтаешь участвовать в гонках за рулём Ferrari. И нам нравятся команды, за которые Льюис выступал в прошлом, McLaren и Mercedes, но оказаться за рулём красной машины было пределом мечтаний».

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