Ньюи: Зарплаты в Формуле 1 уже не самые высокие в мире

Эдриану Ньюи, знаменитому конструктору гоночных машин, возглавляющему инженерный департамент Red Bull Racing, не нравится одно из последствий перехода команд чемпионата на ограниченные бюджеты, влияние которого с течением времени только усугубляется.

Начиная с 2021 года каждая команда в течение сезона может тратить не больше $145 млн., и исключения, которые при этом не учитываются, касаются только расходов на маркетинг и зарплаты трёх самых высокооплачиваемых сотрудников. Впрочем, ежегодно лимит бюджета корректируется в соответствии с инфляцией и, например, глобальным ростом цен на энергоносители.

Чтобы укладываться в ограниченные бюджеты, некоторые команды были вынуждены пойти на некоторое сокращение штатов или формально переводить некоторых сотрудников на другие работы, не имеющие прямого отношения к программам в Формуле 1. После чего FIA пришлось издать специальную директиву, чтобы предотвратить подобные попытки обойти действующие ограничения.

С одной стороны, переход на такие бюджеты не помешали Red Bull Racing доминировать в чемпионате мира, с другой, по мнению Ньюи, есть некоторые непредвиденные последствия, которые сказываются на всей Формуле 1.

«По-моему, скрытая угроза, связанная с ограничением бюджетов, о которой никто из нас, наверное, не подумал, когда мы впервые перешли на такие бюджеты, состоит в том, что Формула 1 уже не является инженерной отраслью, где самые высокие в мире зарплаты, – подчеркнул Ньюи в интервью RacingNews365. – Соответственно, если раньше мы могли приглашать самых талантливых выпускников университетов, привлекая их такими зарплатами, то теперь, после перехода на ограниченные бюджеты, мы этого делать не можем. Тем более с учётом уровня инфляции…

В то же время появляются технологические стартапы, где очень высокие зарплаты, поэтому теперь мы, обращаясь в университеты в попытках привлечь молодых специалистов, уже не можем предложить наилучшие условия.

То же самое относится и к сотрудникам команд, которые переходят в другие технологические компании, и это серьёзная проблема, поскольку она создаёт трудности не только для нашей команды, но и для всей Формулы 1.

Нам уже трудно приглашать лучших инженеров мира. Мы по-прежнему стараемся это делать, но аппелируем скорее к их страстному увлечению автоспортом, чем привлекая самыми высокими зарплатами».

Разного рода дискуссии команд с FIA на темы действующих финансовых ограничений идут постоянно, но пока нет информации, что в этой сфере предвидятся какие-то существенные перемены.

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