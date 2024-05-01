Для McLaren этап в Майами – почти домашний, в команде его с нетерпением ждут…

Андреа Стелла, руководитель команды: «Показав хорошую скорость в Китае, мы отправляемся на уличную трассу в Майами – наш первый американский этап в этом сезоне.

Нас вновь ждёт этап с субботним спринтом, что в сочетании со сложным характером трассы и жаркой погодой принесёт свои проблемы. Но мы готовы с ними справиться».

Ландо Норрис: «С нетерпением жду возвращения в Майами. Это первый американский этап в сезоне, где болельщики всегда создают невероятную атмосферу.

Мы хорошо провели гонку в Китае, где я второй раз в этом году поднялся на подиум. Я отпраздновал это событие с командой на базе, где мы с инженерами проанализировали данные перед Майами. Уик-энд будет сложным, но мы сделаем всё возможное. Вперед!»



Оскар Пиастри: «Впереди этап в Майами – с нетерпением жду возможности впервые в этом сезоне принять участие в гонках на американской земле. Это мой второй этап на этой трассе, но атмосфера в прошлом году была великолепна, и я хочу испытать её снова.

Я буду выступать в новом шлеме, выполненном в классических цветах Майами. На мой взгляд, он выглядит очень круто!»

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