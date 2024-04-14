Шахтер в меньшинстве победил Ворсклу в 24 туре УПЛ

Донецкий Шахтер одержал выездную победу над полтавской Ворсклой в матче 24 тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу.

Матч завершился с счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в игре был забит после контратаки «горняков». Кевин протянул мяч от середины поля и точно прострелил на Александра Зубкова. Удар последнего отразил голкипер Ворсклы, однако на добивании первым был Даниил Сикан.

Доигрывал Шахтер в меньшинстве — в начале второй половины игры арбитр матча показал красную карточку Александру Зубкову за удар ногой по голове Павла Исенко.

Чемпионат Украины — УПЛ 24 тур, 13 апреля

Ворскла (Полтава) — Шахтер (Донецк) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — 22 Сикан

Ворскла: Исенко, Хрипчук, Пердута, Крупский, Сиссоко, Якубу (69 Ковталюк), Кане, Павлюк, Челядин (82 Коджевые), Мякушко (53 Нестеренко), Степанюк

Шахтер: Потрошитель, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко (74 Назарина), Судаков (79 Степаненко), Криськив, Зубков, Кевин (62 Гомес), Сикан (74 Траоре)

Предупреждение: 73 Крупский

Удаление : 56 Зубков

Обзор

<iframe width="100%" height="355" src="https://www.youtube.com/embed/JM9zTm- Jeck" title="Ворскла — Шахтер/УПЛ, Обзор матча #Ворскла #уплт #уплтб #обзор #ВорсклаШахтер" frameborder="0" allow="accelerometer; clipboard-write; ;picture-in-picture;" web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" до 4 очков. Ворскла осталась седьмой с 30 баллами в активе.

Накануне киевляне в меньшинстве одолели Александрию, Движение и Кривбасс не обнаружили сильнее, Оболонь в матче с двумя изъятиями Мигра. >

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