МЮ под руководством Эрика Тен Гага установил новый «рекорд»

Об этом сообщает Goal.com

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В субботу, после ничьей 2:2 с "Борнмутом", "Манчестер Юнайтед" допустил в общей сложности 565 ударов в сторону собственных ворот в Премьер-лиге в этом сезоне, во что трудно поверить. Такое количество ударов сделали в 32 играх, что в среднем составляет 18 допущенных ударов за матч. Это наибольшее количество за сезон, начиная с 2003-04 гг., и осталось еще шесть игр, чтобы побить этот исторический "рекорд".

В общем, в последних 10 матчах "МЮ" допустил 241 удар в сторону собственных ворот, а в среднем это более 24 ударов за матч. В целом кампания 2023-24 гг. стала для Тен Гага катастрофой. "Манчестер Юнайтед" проиграл 12 из 32 матчей Премьер-лиги и имеет разницу забитых и пропущенных мячей -1. Также клуб занял последнее место на групповом этапе Лиги чемпионов.

Добавим, что следующий поединок "МЮ" сыграет 21 апреля в полуфинале Кубка Англии против "Ковентри".

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