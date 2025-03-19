Гасли: Надеемся в Шанхае бороться в первой десятке

Команда Alpine F1 готовится к Гран При Китая, надеясь на втором этапе сезона и первом, в программу которого входит спринт, выступить лучше, чем в Австралии.

Пьер Гасли: «Мы покидали Мельбурн в расстроенных чувствах, поскольку не заработали очков, хотя во все дни уик-энда показывали обнадёживающий темп в самых разных погодных условиях.

Но результат предрешил сильный дождь, хлынувший на последних кругах, хотя в субботу мы прошли в финал квалификации, а потом на протяжении большей части гонки держались в первой десятке.

Впрочем, я доволен тем, как показала себя машина, и в преддверии уик-энда в Шанхае, где пройдёт первый в этом сезоне спринт, у меня уверенный настрой. Но на тренировки там отводится всего один час, а этого совсем мало, но мы надеется, что сможем эффективно на них поработать и постепенно прогрессировать.

Шанхайская трасса очень интересна тем, что круг начинается с техничного участка: 1-й поворот очень затяжной и один из самых сложных в сезоне в целом. Кроме того, обратная прямая там очень длинная. Но надеемся, что сможем начиная с утра пятницы бороться в первой десятке».

Джек Дуэн: «Из уик-энда в Мельбурне можно было извлечь немало полезных уроков. Хотя гонка закончилась для нас не так, как бы нас хотелось, темп машины придаёт команде уверенность перед следующими гонками сезона, и я рад, что в Шанхае у меня будет возможность отыграться.

У меня остались хорошие воспоминания о предыдущих визитах на этот автодром, в том числе там я выиграл гонку в Азиатской Формуле 3, и теперь мне интересно, как я справлюсь с делом за рулём машины Формулы 1.

Нам предстоит провести китайский уик-энд по несколько иной программе, поскольку в субботу пройдёт спринт, и трудности связаны с тем, чтобы как можно более эффективнее потрудиться на единственной тренировке и добиться максимально возможных результатов».

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