ФОТО. «Это невероятно». Усик побывал на разрушенной россиянами ТЭС

Украинский супертяж Александр Усик побывал на одной из разрушенных теплоэлектростанций, которая стала объектом множества ракетных атак российских террористов.
Всего враг нанес по объектам энергетики Украины более 2,3 тысячи ударов ракетами и дронами.
«Невероятно, что после каждой атаки, какие бы масштабные разрушения ни были, энергетики продолжают ремонтировать оборудование и возвращают украинцам свет. Эти люди и сами излучают свет и надежду».
«Украине нужна помощь мира в восстановлении энергетики, это наша общая битва», – рассказал Усик.