«Мне это не понравилось». АЛЬ-ШЕЙХ – о решении Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Турки Аль-Шейх, который организовывает бои в Саудовской Аравии, еще попробует убедить британского супертяжа Тайсона Фьюри вернуться в ринг, хотя боксер уже объявил о завершении карьеры.

«Конечно, мне не понравилось это решение Фьюри, потому что я – фанат бокса. Хочу видеть больше боев Фьюри, но я могу понять его ситуацию. Такие решения могут меняться со временем».

«Я поддержу любое решение Фьюри, а пока оставим его в покое и погорим про возможный бой позже», – сказал Аль-Шейх.

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sport.ua