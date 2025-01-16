Бывший тренер Ювентуса может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Новый шаг в карьере Аллегри

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Тренер Массимилиано Аллегри держал предложение возглавить саудовский клуб "Аль-Ахли". Об этом пишет Джанлука Ди Марцио.

Если специалист примет предложение, то он возглавит команду летом этого года. Для итальянского специалиста это будет новый вызов в карьере.

Добавим, что Массимилиано тренировал такие команды как: "Ювентус", "Милан" и "Кальяри".

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