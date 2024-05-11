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Футбол

«Мы не рассматриваем ситуацию, при которой кто-то придёт и заберёт»: Президент Аталанты — о возможном продлении контракта с Гасперини

За 66-летним специалистом следят топ-клубы разных лиг

"Мы не рассматриваем ситуацию, при которой кто-то придёт и заберёт": Президент Аталанты - о возможном продлении контракта с Гасперини

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Президент "Аталанты" Антонио Перкасси прокомментировал возможное продления контракта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

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    "У нас остался еще один год контракта. Мы не рассматриваем ситуацию, при которой кто-то придёт и заберёт Гасперини у нас. Если он захочет уйти, мы с сожалением будем разговаривать с ним. В данный момент мы не думаем вносить изменения в контракт Гасперини", — сказал Перкасси.

    Напомним, Гасперини возглавил "Аталанту" в 2016 году. Сейчас команда находится на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

    www.ua-football.com

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