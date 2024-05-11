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Бокс

​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?

​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Новым лидером рейтинга стал японский боксер Наоя Иноуэ из Японии, недавно защитивший титул абсолютного чемпиона во втором самом легком весе в бою с Луисом Нери.

Второе место занял американец Теренс Кроуфорд, который 3 августа в Лос-Анджелесе проведет первый поединок в 1-м среднем весе против Исраила Мадримова из Узбекистана.

Украинский боксер Александр Усик остался на третьей строчке рейтинга. 18 мая украинец проведет бой за абсолют хевивейта против британца Тайсона Фьюри.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

  1. ​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?

    Наоя Иноуэ

  2. ​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?

    Теренс Кроуфорд

  3. ​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?

    Александр Усик

  4. ​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?

    Сауль Альварес

  5. Артур Бетербиев
  6. Дмитрий Бивол

  7. ​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?

    Эррол Спенс

  8. ​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?

    Джервонта Дэвис

  9. ​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?

    Джесси Родригес

  10. ​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?

    Дзунто Накатан​и

sport.ua

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