​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Новым лидером рейтинга стал японский боксер Наоя Иноуэ из Японии, недавно защитивший титул абсолютного чемпиона во втором самом легком весе в бою с Луисом Нери.

Второе место занял американец Теренс Кроуфорд, который 3 августа в Лос-Анджелесе проведет первый поединок в 1-м среднем весе против Исраила Мадримова из Узбекистана.

Украинский боксер Александр Усик остался на третьей строчке рейтинга. 18 мая украинец проведет бой за абсолют хевивейта против британца Тайсона Фьюри.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Александр Усик Сауль Альварес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Эррол Спенс Джервонта Дэвис Джесси Родригес Дзунто Накатан​и

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