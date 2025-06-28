Усик разочаровал бывшего чемпиона мира. Из-за этого он ушел из бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мыслями о будущем британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри.

«Я часто звоню Тайсону, но он говорит, что очень счастлив на пенсии, с детьми, с женой. Он вообще не намекал, что хочет возвращаться.

Он сказал, что разочарован после реванша с Усиком, его не удовлетворил счет. Возможно, как в фильме «Крестный отец», он решит вернуться», – сказал Сулейман.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua