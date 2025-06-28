Стало известно, сможет ли Лион сыграть в Лиге Европы из-за понижения в Лигу 2

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УЕФА разрешил "Лиону" принять участие в Лиге Европы в следующем сезоне, несмотря на решение DNCG (финансового регулятора французского футбола) перевести их в Лигу 2. Об этом пишет Foot Mercato.

Несмотря на понижение во второй дивизион, которое клуб планирует обжаловать, место "Лиона" в ЛЕ, как сообщалось, находилось под угрозой.

По информации источника, УЕФА непосредственно подтвердила "Лиону" их участие в Лиге Европы 2025/26. Издание добавляет, что руководители Eagle Football Джон Текстор и Михаэль Герлингер лично провели финансовые презентации, чтобы предоставить гарантии и заверить Орган УЕФА по контролю за финансами клубов.

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