Любимое место в Киеве, вредная еда и мотивация после поражений: Марта Костюк пообщалась с болельщиками в своем Instagram

Вторая ракетка Украины Марта Костюк провела рубрику “вопрос-ответ” для болельщиков в своем аккаунте Instagram



– Любимое место в Киеве или Украине?

– В Киеве: это родительский дом с друзьями, которые пришли на шашлыки.

– Какую книгу посоветуешь?

«Непроторенная дорога», автор Морган Скотт Пек.

– Какая у тебя есть мечта?

Достичь целей в теннисе, увеличить свою семью и, что самое главное, делать этот мир лучше за счет того, что буду становиться лучше я (потому что изменения всегда начинаются с самого себя).

– Твой любимый турнир?

– Australian Open.

Любимый соперник?

– Наверное тот, которому я никогда не проигрывала.

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– Чем планируешь заниматься через 20 лет?

– Если честно, то жизнь такая яркая и непредсказуемая, что я не имею особых планов. И еще можно сказать: «Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах».

– Что мотивирует тебя продолжать работать и совершенствоваться?

– Ежедневная работа и прогресс идут не от мотивации, а от дисциплины. Это уже стало для меня образом жизни, потому что в моей жизни было много дней, когда у меня не было мотивации или я не была уверена, зачем вообще это всё делаю. Но я просто продолжала.

Потому что единственный выход – пройти через это.



– Самый любимый момент на Уимблдоне из детства?

– Не помню, чтобы часто смотрела матчи по телевизору, поэтому лучший момент – это впервые приехать на этот турнир в качестве юниора. Ничто не превзойдет историю и традиции этого места.

– Сколько часов в день ты тренируешься?

– Зависит от времени года, но если я готовлюсь к турнирам, то где-то 3-5 часов в день с разминками и отдыхом.

– Что мотивирует тебя после поражений? Как ты справляешься с этим?

– Теннис – это спорт, в котором ты проигрываешь почти каждую неделю. Это часть игры, поэтому я просто стараюсь сосредоточиться на своём развитии, росте и учусь иметь плохую память. Теннис никогда не останавливается.

– Чем вредным себя балуешь после тяжелого турнира?

– Бургер.

– Какой совет для тех, кто только начинает заниматься теннисом?

– Всегда помните, что теннис – это всего лишь игра.



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