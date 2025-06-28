Любимое место в Киеве, вредная еда и мотивация после поражений: Марта Костюк пообщалась с болельщиками в своем Instagram

Вторая ракетка Украины Марта Костюк провела рубрику “вопрос-ответ” для болельщиков в своем аккаунте Instagram
– Любимое место в Киеве или Украине?
– В Киеве: это родительский дом с друзьями, которые пришли на шашлыки.
– Какую книгу посоветуешь?
«Непроторенная дорога», автор Морган Скотт Пек.
– Какая у тебя есть мечта?
Достичь целей в теннисе, увеличить свою семью и, что самое главное, делать этот мир лучше за счет того, что буду становиться лучше я (потому что изменения всегда начинаются с самого себя).
– Твой любимый турнир?
– Australian Open.
Любимый соперник?
– Наверное тот, которому я никогда не проигрывала.
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– Чем планируешь заниматься через 20 лет?
– Если честно, то жизнь такая яркая и непредсказуемая, что я не имею особых планов. И еще можно сказать: «Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах».
– Что мотивирует тебя продолжать работать и совершенствоваться?
– Ежедневная работа и прогресс идут не от мотивации, а от дисциплины. Это уже стало для меня образом жизни, потому что в моей жизни было много дней, когда у меня не было мотивации или я не была уверена, зачем вообще это всё делаю. Но я просто продолжала.
Потому что единственный выход – пройти через это.
– Самый любимый момент на Уимблдоне из детства?
– Не помню, чтобы часто смотрела матчи по телевизору, поэтому лучший момент – это впервые приехать на этот турнир в качестве юниора. Ничто не превзойдет историю и традиции этого места.
– Сколько часов в день ты тренируешься?
– Зависит от времени года, но если я готовлюсь к турнирам, то где-то 3-5 часов в день с разминками и отдыхом.
– Что мотивирует тебя после поражений? Как ты справляешься с этим?
– Теннис – это спорт, в котором ты проигрываешь почти каждую неделю. Это часть игры, поэтому я просто стараюсь сосредоточиться на своём развитии, росте и учусь иметь плохую память. Теннис никогда не останавливается.
– Чем вредным себя балуешь после тяжелого турнира?
– Бургер.
– Какой совет для тех, кто только начинает заниматься теннисом?
– Всегда помните, что теннис – это всего лишь игра.