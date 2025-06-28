Лоусон: Квалификация обещает быть напряжённой

В пятницу гонщики Racing Bulls не попали в первую десятку в Шпильберге, но оценивают ситуацию с умеренным оптимизмом…

Лиам Лоусон (12-й): «Пока всё идет по плану. Трасса здесь очень короткая, поэтому и разница в результатах минимальна. Учитывая высокую плотность борьбы по ходу всего сезона, квалификация обещает быть напряжённой.

Мы в неплохой форме, но, как и все остальные, стремимся прибавить. В первой части квалификации будет непросто справиться с трафиком, поэтому управление температурой шин и время выезда на быстрый круг имеют решающее значение. Надеюсь, у нас всё получится».

Айзек Хаджар (13-й): «Во второй тренировке я чувствовал себя более комфортно, хотя в протоколе оказался ниже, чем в первой. Результаты на короткой трассе в Шпильберге настолько плотные, что проехав всего на пару десятых быстрее, можно подняться сразу на несколько мест.

Пройти в финал квалификации будет непросто. Похоже, что в данный момент машины Aston Martin быстрее нас, но мы приложим все усилия, чтобы их опередить».

Источник