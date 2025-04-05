Гонщики призывают FIA изменить правила

После серьёзной аварии Джека Дуэна в пятницу, вызванной тем, что молодой гонщик проехал первый поворот с открытой DRS, его коллеги призвали FIA внедрить систему, автоматически отключающую DRS на подобных участках.

Обычно управляемый элемент DRS закрывается автоматически при нажатии педали тормоза, но поскольку первый поворот в Сузуке можно пройти, не нажимая на тормоз, DRS нужно было отключить вручную.

Инцидент стал темой обсуждения на брифинге пилотов, где новый директор GPDA Карлос Сайнс говорил о необходимости внедрения автоматической системы.

Карлос Сайнс: «Безопасность остается главным приоритетом, особенно с учётом скорости наших машин. В любую другую эпоху Формулы 1 после такой аварии Джек не смог бы на следующий день вернуться за руль, но безопасности не бывает много. Если мы будем делать машины такими же быстрыми, нужно прогрессировать и в области безопасности.

Бывали моменты, когда я и сам неправильно нажимал кнопку DRS, и она оставалась открытой – на входе в поворот происходил резкий пугающий удар, такое возможно здесь и в Шанхае в первом повороте или в девятом повороте в Австралии.

У нас слишком много таких поворотов, где гонщик должен сам закрывать DRS. Надеюсь, эта авария доказывает необходимость использования системы, отключающей DRS за 50, за 100 метров до зоны торможения, чтобы у гонщика не было шанса совершить ошибку».

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