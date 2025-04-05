Элина Свитолина: “Для меня очень важно показывать свою позицию миру, потому что мы видим очень разные подходы к войне в Украине”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во время пресс-конференции во Львове, где она вместе с Сергеем Стаховским провела мастер-класс для юных теннисистов, рассказала, почему важно продолжать говорить о войне в Украине



“Для меня очень важно показывать свою позицию миру, потому что мы видим очень разные подходы к войне, которая происходит в Украине.

Очень важно использовать свою платформу. Я представляю свою страну, стараюсь отдавать все силы, бороться за победы, чтобы люди их праздновали, чтобы мы видели, как поднимается наш флаг, и звучал украинский гимн”, – цитирует слова украинской теннисистки издание “Чемпион”.



btu.org.ua