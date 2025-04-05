Результативный матч Пересунько, Прешов пробился в финал плей-офф

Александр Пересунько (№87) – лидер «Прешова»

В первой словацкой лиге определился первый финалист плей-офф. Победитель регулярного чемпионата – ХК «Прешов» в составе с украинским форвардом Александром Пересунько с камбэком победил в гостях «Поважску Быстрицу» в буллитной перестрелке (4:3) и закрыл полуфинальную серию до четырех побед: 4–0.

До 29-й минуты игры №4 «Прешов» горел (0:2), пока не отличился голом наш легионер. Буквально через три минуты Пересунько сделал голевой пас и счет сравнялся. Исход матча определился в серии буллитов, где победную шайбу забросил как раз украинец.

Всего в плей-офф на счету 25-летнего Пересунько – 10 (6+4) очков в восьми играх.

sport.ua