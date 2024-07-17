Гамбург. Фис и Руне стартовали с побед, Серундоло выиграл в аргентинском противостоянии

Результаты матчей первого круга на турнире ATP 500 в Германии
Гамбург, Германия • 15-21 июля • грунт • €2,047,730
Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Александр Зверев (Германия, 1) – Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) 17.07
Уго Гастон (Франция) – Факундо Диас Акоста (Аргентина) 7:6(4), 1:6, 6:4
Флавио Коболли (Италия) – Даниэль Альтмайер (Германия) 6:4, 6:7(6), 6:3
Чжан Чжичжэнь (Китай, 8) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) 7:6(6), 6:0
Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) – Франсиско Комесанья (Аргентина, LL) 7:5, 6:4
Максимилиан Мартерер (Германия, WC) – Квон Сун Ву (Южная Корея, PR) 6:4, 6:7(6), 7:5
Уго Бланше (Франция, Q) – Алексей Попырин (Австралия) 4:6, 7:6(6), 6:2
Педро Мартинес (Испания) – Маттео Арнальди (Италия, 6) 7:6(4), 6:1
Лучано Дардери (Италия, 7) – Ник Хардт (Доминиканская Республика, LL) 6:1, 2:6, 6:0
Александр Шевченко (Казахстан) – Рудольф Моллекер (Германия, WC) 6:4, 4:6, 6:4
Душан Лайович (Сербия) – Фелипе Мелижени Алвес (Бразилия, Q) 6:2, 6:7(5), 6:3
Себастиан Баэс (Аргентина, 3) – Доминик Кёпфер (Германия) 6:2, 6:3
Артур Фис (Франция, 5) – Жауме Мунар (Испания) 5:7, 6:3, 6:1
Ласло Джере (Сербия) – Зизу Бергс (Бельгия) 6:3, 7:6(4)
Марко Трунгеллити (Аргентина, Q) – Себастьян Офнер (Австрия) 6:1, 4:3 (отказ)
Хольгер Руне (Дания, 2) – Фабиан Марожан (Венгрия) 6:4, 6:4
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