Майами. Фритц в трехчасовом поединке одолел Берреттини и впервые сыграет в полуфинале Miami Open

Американский теннисист Тэйлор Фритц продолжает борьбу за титул на домашнем турнире ATP 1000



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 3) – Маттео Берреттини (Италия, 29) 7:5, 6:7(7), 7:5

Фритц и Берреттини сыграли друг с другом пятый раз и в пятый раз победу одержал американец (все их матчи прошли на харде). За 2 часа 44 минуты, которые продолжался поединок Фритц подал 16 эйсов, допустил 3 двойные ошибки (у Берреттини – 17 подач навылет и ни одной двойной), проиграл один гейм на своей подаче и сделал три брейка.

Тэйлор Фритц шестой раз в карьере дошел до полуфинале на турнире АТР 1000 (впервые в Майами) и будет бороться за свой второй финал. Единственный раз когда ему удалось преодолеть эту стадию был на соревнованиях в Индиан-Уэллс в 2022 году, где он в итоге стал чемпионом.

Соперником Фритца в полуфинале будет дебютант этой стадии 19-летний чех Якуб Меншик, которого Тэйлор разгромил на US Open-2023.

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