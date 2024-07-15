Уимблдон. Алькарас уверенно победил Джоковича в финале и второй год подряд стал чемпионом турнира

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл второй титул Уимблдона подряд

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Новак Джокович (Сербия, 2) 6:2, 6:2, 7:6(4)

Карлос Алькарас и Новак Джокович шестой раз сыграли друг с другом и третью победу одержал испанец. Две из трех побед в матчах против серба Алькарас добыл в финалах Уимблдона (в прошлом году на этих кортах он обыграл серба в пятисетовом поединке).

Путь к титулу: Карлос Алькарас (Испания, №3)

R128: [Q] Марк Лаял (Эстония, №269 АТР) 7:6(3), 7:5, 6:2

R64: Александар Вукич (Австралия, №69 АТР) 7:6(5), 6:2, 6:2

R32: [29] Фрэнсис Тиафо (США, №29 АТР) 5:7, 6:2, 4:6, 7:6(2), 6:2

R16: [16] Уго Умбер (Франция, №16 АТР) 6:3, 6:4, 1:6, 7:5

QF: [12] Томми Пол (США, №13 АТР) 5:7, 6:4, 6:2, 6:2

SF: [5] Даниил Медведев (-, №5 АТР) 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4

FR: [2] Новак Джокович (Сербия) 6:2, 6:2, 7:6(4)

Испанский теннисист стал девятым игроком в Открытой Эре, которому удалось защитить титул на травяном “мэйджоре”.

Карлос Алькарас выиграл четвертый из четырех сыгранных финалов на турнирах Grand Slam. Напомним, что в 2022 году он победил на US Open, а в этом сезоне – на Ролан Гаррос. Карлос стал вторым игроком в Открытой эре, после Роджера Федерера, кому удалось выиграть четыре своих первых финала на “мэйджорах”.

Алькарас повторил достижение своего соотечественника Рафаэля Надаля, который тоже дважды становился чемпионом Уимблдона – в 2008 и 2010 годах и стал четвертым теннисистом в Открытой эре, который выиграл четыре титула Grand Slam в возрасте 21 года и моложе. Ранее такое удавалось Матсу Виландеру, Бьерну Боргу и Борису Беккеру.

Новак Джокович провел свой первый финал в сезоне. Сербский теннисист боролся за восьмой титул Уимблдона и 99-й в карьере. Джокович впервые с 2005 года, не выиграл ни одного титула АТР-тура до окончания Уимблдона (свой дебютный титул АТР серб завоевал в 2006 году).

Чемпион Уимблдона-2024 Карлос Алькарас за свое выступление на турнире заработал 2,7 млн. фунтов стерлингов, а Новак Джокович получил за выход в финал 1,4 млн. фунтов стерлингов.

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