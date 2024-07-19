Прага. Завацкая и Соболева стартуют в квалификации

Украинские теннисистки сыграют в отборочной сетке турнира WTA 250 в Чехии

Прага, Чехия • 21-26 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Нао Хибино (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Катарина Завацкая (3) и Анастасия Соболева (7) в первом раунде квалификации сыграют против местных теннисисток, которые получили wild card.

Завацкая встретится с 19-летней Амели Смейкаловой, которая во второй раз примет участие в квалификации турнира WTA. В прошлом году чешка уступила на старте отбора также в Праге.

Соболева на старте сыграет против экс-пятой ракетки мира Луции Шафаржовой, которая объявила о завершении карьеры ещё в 2019 году. После этого чешка родила двоих детей, а в октябре прошлого года она провела один матч на уровне ITF.

btu.org.ua