Эстебан Окон: Есть проблемы с балансом и сцеплением

В пятницу у Alpine не обошлось без проблем, но оба гонщика проехали большую дистанцию…

Эстебан Окон (14-й): «Всегда приятно возвращаться на Хунгароринг, мне нравится здесь пилотировать. С этой трассой у меня всегда будут связаны приятные воспоминания.

В целом, пятница получилась сложной. Мы провели несколько экспериментов, но машина вела себя не так, как мы хотели. Есть проблемы с балансом и сцеплением как на коротких, так и на длинных сериях. С большим количеством топлива машина стабильнее, но нужно прибавить во всём, чтобы быть конкурентоспособными до конца уик-энда».

Пьер Гасли (16-й): «Приятно вернуться в Венгрию, хотя с нашей стороны начало уик-энда не было простым. При столь жаркой погоде здесь сложно бороться, да и машина сегодня чувствовала себя не лучшим образом.

Нам есть над чем поработать в плане баланса и настроек, да и работа на симуляторе сегодня вечером будет очень важна. Предстоит многое сделать, но завтра мы надеемся быть в лучшей форме».

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