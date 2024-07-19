БАКОЛЕ – об отказе Джойса: «Он знал, что я остановлю его в первом раунде»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс

Конголезскому боксеру Мартину Баколе (20-1, 15 KO) предстоит встреча с Джаредом Андерсоном 3 августа в Лос-Анджелесе. Однако Баколе утверждает, что еще в июле переговоры велись в Джо Джойсом, но «Джаггернаут» предпочел встретиться с Дереком Чисорой.

«Джойс сказал «нет». Его промоутер Фрэнк Уоррен пришел и сказал: «Ты готов драться с Джо Джойсом на O2?» Я ответил «Да», но потом вернулся мой тренер и сказал: «Джо Джойс мне отказал».

Я не был удивлен, потому что Джо знал, что я остановлю его в первом раунде. В спаррингах я прошел с ним восемь раундов, но в этот раз я собирался отправить его в нокаут в первом раунде.

Ему повезло, что он сказал «нет» и выбрал выставочный бой с Чисорой. Это мое мнение. Я не то чтобы не уважаю Чисору, но он слишком стар, и это всего лишь имя», – сказал Мартин.

Ранее Баколе назвал имена топовых бойцов хевивейта, которых избил в спаррингах.

sport.ua