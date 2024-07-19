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Футбол

Хау – о слухах относительно работы в сборной Англии: Я безгранично люблю свой клуб

Специалист поделился своими мыслями

Хау - о слухах относительно работы в сборной Англии: Я безгранично люблю свой клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Эдди Хау, главный тренер "Ньюкасла" прокомментировал слухи о работе в сборной Англии после ухода Гарета Саутгейта.

    "Я очень хочу остаться в "Ньюкасле", но это должно быть правильно для меня и клуба.

    Я безгранично люблю свой клуб. Люблю болельщиков. Мне нравится то, на каком этапе я нахожусь в своей карьере. Для меня нет лучшего места. Это то, что я чувствую".

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    www.ua-football.com

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