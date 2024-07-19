Сборная Украины U-20 победила Грузию в четвертьфинале молодежного Евробаскета-2024

Назар Холод набрал 17 очков и совершил 9 подборов

Сборная Украины U-20 по баскетболу победила Грузию в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы-2024 в дивизионе В — 85:76.

Основной задел сине-желтые совершили в первой половине встречи, надежно отыграв эту часть матча в обороне. В последней четверти Грузия сократила отставание, но отыграться не сумела.

Лучшим игроком встречи был признан Назар Холод, у которого в активе 17 очков и 9 подборов (РЭ 22). Самым результативным игроком матча стал Кирилл Скутельник, набравший 18 очков.

Сборная Украины вышла в плей-офф молодежного Евробаскета с первого места в группе С. В полуфинале украинцы встретятся с Нидерландами 20 июля.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины. Дивизион В. Четвертьфинал

Украина U-20 — Грузия U-20 — 85:76 (16:13, 23:16, 28:19, 18:28)

Украина: Скутельник (18+2 перехвата), Холод (17+9 подборов), Колаволе (8+5 передач + 4 подбора + 2 перехвата), Сыпало (7+4 подбора), Николайчук (6+6 подборов), Кабанов (12), Карасев (8+4 подбора), Кличко (7+5 подборов), Величко (2)

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