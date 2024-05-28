Владельцы Салернитаны ведут переговоры о продаже клуба компании из Милана

Ожидается, что переговоры о покупке клуба будут завершены в ближайшие недели

Фото: facebook.com/USSalernitana

Владельцы футбольного клуба "Салернитана" ведут переговоры о продаже команды с Brera Holdings, инвестиционной компанией из Милана и Дублина.

Финансовые трудности "Салернитаны" после вылета из Серии А в сезоне 2023/24 заставили клуб искать нового владельца. Brera Holdings, кажется, является идеальным кандидатом, ведь имеет опыт инвестирования в футбольные команды и обладает ресурсами, необходимыми для возвращения "Салернитаны" в высший дивизион.

Компания уже имеет долю в "Манчестер Юнайтед", а также владеет футбольными клубами в Македонии, Монголии и Мозамбике. Brera Holdings также инвестирует в женский волейбол.

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