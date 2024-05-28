Энди Маррей: «Нужно много времени, чтобы привести мое тело в такое состояние, в котором можно выйти на корт и соревноваться»

Британский теннисист Энди Маррей пообщался с прессой после поражения в первом круге Ролан Гаррос против Стэна Вавринки

О своем проигранном стартовом матче

«Очевидно, я разочарован. Это в любом случае был бы тяжелый, трудный матч. Стэн на протяжении многих лет играл в блестящий теннис на этом корте. Я ожидал, что он сегодня сыграет очень хорошо и думаю, он это и сделал. Он дал мне очень мало возможностей. Он хорошо играл не только на подаче, но и на первом мяче после подачи. Он был очень агрессивным. Он очень хорошо рассчитал, когда делать удар, даже когда я прилично играл на приеме. Хотелось бы, чтобы я сыграл немного лучше. Я разочарован, но, знаете, у меня не было чрезвычайно высоких ожиданий, учитывая то, как прошла моя подготовка. Конечно, хотелось бы сегодня сыграть лучше».

О своей форме

«Сейчас теннис не дается мне легко в физическом плане. Это тяжело, и, знаете, грунт всегда был покрытием, на котором с самого начала моей карьеры у меня были проблемы со спиной. Это то, к чему я уже привык, если честно. Мне было немного тяжело на тренировках и во время подготовки, но несмотря на это я чувствовал себя достаточно хорошо, когда сегодня выходил на матч. И да, это не было большим фактором в этот вечер, если честно. Надеюсь, к началу парного турнира со мной все будет в порядке».

О новой ракетке

«Я не думаю, что новая ракетка оказала какое-то негативное влияние. Я имею в виду, что за последние несколько лет я действительно не играл много на грунтовых кортах. А когда играл, то выиграл не так много матчей. В прошлом году я проиграл в первом круге в Монте-Карло, Мадриде, Риме. Да, я не думаю, что сегодня это сыграло большую роль, но нам также понадобится немного времени, чтобы привыкнуть, все-таки разница есть. Но в этом есть и положительные стороны, особенно это касается моей подачи. Да, мы продолжим работать над этим».

О восстановлении и следующих турнирах

«После Ролан Гаррос я сыграю в Штутгарте, сейчас такой план. Всегда трудно, сделать все правильно, когда ты возвращаешься после травмы. С моей лодыжкой сейчас все хорошо. Но мне также нужны матчи, и, очевидно, время на тренировочном корте, и чтобы не только лодыжка была в норме, но и все остальное. Когда тебе 37, это не то же самое, что и когда тебе 21, когда ты приходишь в себя после травм намного, намного быстрее.

Например, сейчас иногда твоему телу после травмы нужно немного больше времени, чтобы привыкнуть к интенсивности матчей и всего остального. Мое тело уже не то, что было 10 лет назад. Я полностью это осознаю. Нужно много времени и усилий, чтобы привести его в состояние, в котором можно выйти на корт и соревноваться. Оно не всегда в идеальном состоянии. Но это то, что есть, и, знаете, мне все еще нравится пробовать и пытаться выйти на корт и быть как можно более конкурентоспособным».

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