Монте-Карло. Циципас победил вторую ракетку мира Синнера и третий раз в карьере сыграет в финале Monte-Carlo Masters

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в полуфинале турнира АТР 1000 в Монте-Карло

Монте-Карло, Монако • 7-14 апреля • грунт • €6,410,670

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 12) — Янник Синнер (Италия, 2) 6:4, 3:6, 6:4

Стефанос Циципас отыгрался в решающем сете со счета 2:4, при этом итальянец дважды обращался за помощью физиотерапевта, после седьмого и девятого геймов. Греческий теннисист шестой раз за девять встреч обыграл Янника Синнера и четвертый раз сделал это на грунте.

Стефанос Циципас одержал 16-ю победу в карьере против соперника из топ-5 и самую рейтинговую после победы над первой ракеткой мира Даниилом Медведевым в августе 2022 года на «Мастерсе» в Цинциннати. Отметим, что Янник Синнер потерпел лишь второе поражение в этом году (25 побед).

«Это был теннис самого высокого уровня, на котором мне доводилось играть. Янник был очень сложным соперником. Как мы видим на протяжении всего года, он очень стабилен. Он один из самых сложных соперников, с которыми я сталкивался до сих пор. То, как я справилася с этим испытанием, использовав те небольшие возможности, которые у меня были — было настоящим мастерством», — сказал Циципас во время послематчевого интервью на корте.

Греческий теннисист cедьмой раз в карьере сыграет в финале «Мастерса» (пятый раз на грунте) и будет бороться за свой третий титул АТР 1000. Два своих титула Циципас завоевал именно на соревнованиях в Монте-Карло (2021, 2022).

Соперником Циципаса в финале станет победитель второго полуфинала, в котором сыграют Новак Джокович и Каспер Рууд.

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