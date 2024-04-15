Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Руне впервые за 15 месяцев не входит в десятку сильнейших игроков Тура

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг

Чемпион «Мастерса» в Монте-Карло Стефанос Циципас спустя два месяца возвращается в топ-10 мирового рейтинга и начинает там 238-ю неделю. Финалист турнира Каспер Рууд поднялся на 6-ю строчку в мировой классификации.

Хольгер Руне, не сумев защитить очки за прошлогодний финал в Монте-Карло, впервые с января прошлого года покинул топ-10, проведя там в общей сложности 68 недель.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 15.04.2024)

1. Новак Джокович (Сербия) — 10 035 очков

2. Янник Синнер (Италия) — 8 750 очков

3. Карлос Алькарас (Испания) — 8 645 очков

4. Даниил Медведев (-) — 7 085 очков

5. Александр Зверев (Германия) — 5 425 очков

6. Каспер Рууд (Норвегия) — 4 025 очков (+4)

7. Стефанос Циципас (Греция) — 3 995 очков (+5)

8. Андрей Рублёв (-) — 3 935 очков (-2)

9. Хуберт Хуркач (Польша) — 3 675 очков (-1)

10. Григор Димитров (Болгария) — 3 640 очков (-1)

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

13. Уго Умбер (Франция)

80. Сумит Нагаль (Индия)

90. Тьягу Агустин Тиранте (Италия)

Чемпионская гонка

1. Янник Синнер (Италия) — 4 300 очков

2. Даниил Медведев (-) — 2 650 очков

3. Александр Зверев (Германия) — 1 935 очков

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 1 775 очков

5. Карлос Алькарас (Испания) 1 700 очков

6. Алекс де Минор (Австралия) — 1 695 очков

7. Григор Димитров (Болгария) — 1 565 очков

8. Стефанос Циципас (Греция) — 1 525 очков

9. Новак Джокович (Сербия) — 1 310 очков

10. Хуберт Хуркач (Польша) — 1 260 очков

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