Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Руне впервые за 15 месяцев не входит в десятку сильнейших игроков Тура

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг
Чемпион «Мастерса» в Монте-Карло Стефанос Циципас спустя два месяца возвращается в топ-10 мирового рейтинга и начинает там 238-ю неделю. Финалист турнира Каспер Рууд поднялся на 6-ю строчку в мировой классификации.
Хольгер Руне, не сумев защитить очки за прошлогодний финал в Монте-Карло, впервые с января прошлого года покинул топ-10, проведя там в общей сложности 68 недель.
ТОП-10 рейтинга ATP (на 15.04.2024)
1. Новак Джокович (Сербия) — 10 035 очков
2. Янник Синнер (Италия) — 8 750 очков
3. Карлос Алькарас (Испания) — 8 645 очков
4. Даниил Медведев (-) — 7 085 очков
5. Александр Зверев (Германия) — 5 425 очков
6. Каспер Рууд (Норвегия) — 4 025 очков (+4)
7. Стефанос Циципас (Греция) — 3 995 очков (+5)
8. Андрей Рублёв (-) — 3 935 очков (-2)
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 3 675 очков (-1)
10. Григор Димитров (Болгария) — 3 640 очков (-1)
Личные рекорды теннисистов из топ-100:
13. Уго Умбер (Франция)
80. Сумит Нагаль (Индия)
90. Тьягу Агустин Тиранте (Италия)
Чемпионская гонка
1. Янник Синнер (Италия) — 4 300 очков
2. Даниил Медведев (-) — 2 650 очков
3. Александр Зверев (Германия) — 1 935 очков
4. Каспер Рууд (Норвегия) — 1 775 очков
5. Карлос Алькарас (Испания) 1 700 очков
6. Алекс де Минор (Австралия) — 1 695 очков
7. Григор Димитров (Болгария) — 1 565 очков
8. Стефанос Циципас (Греция) — 1 525 очков
9. Новак Джокович (Сербия) — 1 310 очков
10. Хуберт Хуркач (Польша) — 1 260 очков