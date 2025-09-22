Мостар (ITF Juniors). Картавенко выиграл четвертый парный турнир в этом сезоне

Украинский теннисист Георгий Картавенко (на фото справа) стал чемпионом парного турнира ITF J100 в Мостаре (Босния и Герцеговина)



В финале соревнований украинец и его напарник Марк Бечирович Новак из Словении обыграли итальянскую пару Кристиан Пиццоланте/Михаило Тривунац – 6:4, 6:2.

Путь к титулу:

R1: Матей Виктор Хелемен/Джем Кристофер Кучукхюсейн (Румыния/Турция, 1) 6:4, 5:7, 10-7

QF: Дориан Штиблик/Лассе Зайц Гайшек (Хорватия/Словения) 6:0 отказ

SF: Антонио Марильяно/Нанд Вандеполе (Италия/Бельгия, 3) 6:3, 6:2

FR: Кристиан Пиццоланте/Михаило Тривунац (Италия) – 6:4, 6:2

17-летний Григорий Картавенко завоевал свой четвертый и самый крупный титул ITF Juniors. Все три предыдущих украинец выиграл также в этом сезоне.

Отметим, что в одиночном разряде Картавенко в Мостаре проиграл своему напарнику уже в первом круге. В рейтинге ITF Juniors украинец занимает сейчас 465-е место.

btu.org.ua