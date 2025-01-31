Кубок Дэвиса. Овчаренко проиграл Эшарги во втором матче игрового дня

Александр Овчаренко не смог улучшить положение сборной Украины в противостоянии с Тунисом



Плей-офф Первой Мировой группы • Тунис, Тунис • 31 января – 1 февраля • хард

УКРАИНА 1-1 ТУНИС

Александр Овчаренко – Моэз Эшарги 6:7(1), 2:6

Украинский теннисист потерпел третье поражение в третьем сыгранном матче за сборную в командном турнире.

Завтра игровой день в Тунисе начнётся парным матчем, на который изначально заявлены Алексей Крутых и Владислав Орлов. Капитаны обеих сборных смогут сделать замены перед каждым матчем.



Фото: ФТУ.

btu.org.ua