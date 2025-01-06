Аделаида. Киченок и Чжань проиграли в своём стартовом матче

Теннисистки не смогли выйти в четвертьфинал турнира WTA 500 в Австралии



Аделаида, Австралия • 6-11 января • хард • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Чжань Хаоцин (Украина/Китайский Тайбэй, 3) – Беатрис Аддад Мая/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) 4:6, 0:6

Людмила Киченок и Чжань Хаоцин проиграли второй из трёх сыгранных совместных матчей. Напомним, что на прошлой неделе теннисистки одержали одну победу на турнире WTA 500 в Брисбене.

Аддад Мая и Зигемунд в четвертьфинале встретятся с победительницами противостояния Надежда Киченок/Лейла Фернандес (Украина/Канада) – Дезире Кравчик/Джулиана Олмос (США/Мексика).

btu.org.ua