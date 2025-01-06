Pepperstone – новый партнёр Aston Martin F1

Команда Aston Martin объявила о начале долгосрочного сотрудничества c международным онлайн-брокером Pepperstone. Штаб-квартира компании находится в Мельбурне, а её филиалы работают во многих странах мира, в том числе в Великобритании, Германии и Арабских Эмиратах.

Логотипы компании впервые появятся на машине AMR25 на предсезонной презентации.

Джефферсон Слэк, управляющий коммерческий директор Aston Martin F1: «Мы рады пригласить Pepperstone в Aston Martin и мировой автоспорт. Это партнёрство отражает наше общее стремление отодвигать границы возможного, и мы готовимся начать наше сотрудничество, которое создаст новые возможности и повлияет на ситуацию на ключевых мировых рынках.

Мы верим, что вместе с Pepperstone сможем эффективно продвигать их услуги в этой интересной области, предлагая их глобальной аудитории».

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