Старт нового сезона Конкурса прогнозов на F1News.ru!

На следующей неделе стартует новый 76-й сезон в Формуле 1 и традиционный Конкурс прогнозов на F1News.ru!

Идея конкурса проста – добиться максимального совпадения прогноза и итогов Гран При. Вы выбираете десять фамилий гонщиков на десяти финишных позициях, а после гонки программа подводит итоги – совпадение позиции приносит 25 очков, ошибка на одну позицию – 18 и так далее.

Рейтинг прогнозов читателей на текущий Гран При автоматически публикуется на главной странице сайта. Для участия необходима регистрация.

Удачи вам в конкурсе, и побед вашим кумирам на трассе!

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