Оценен стильный прикид жены Усика на вечеринке дочери. Сумма впечатляет

Instagram. Екатерина и Александр Усик

24 февраля дочери чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика Елизавете исполнилось 15 лет. 28 февраля семья чемпиона отпраздновала ее день рождения, сделав вечеринку, которую посетили украинские звезды шоу-бизнеса.

Фанатов поразил образ жены Александра Екатерина, которая очаровали своим платьем. В сети уже успели подсчитать, во сколько обошелся Екатерине ее образ.

Екатерина имела часы Rolex Lady-Datejust – 53 150$, серьги Van Cleef & Arpels – 54 500€ и сумочку Hermes – 52 157€.

Ранее Екатерина Усик оценила конфликт Зеленского и Трампа и вспомнила о муже.

sport.ua