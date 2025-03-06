Индиан-Уэллс. Осорио в двух сетах обыграла Осаку, Свитолина и Костюк получили первых соперниц

Результаты первого игрового дня на турнире WTA 1000 в США



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сюзан Ламенс (Ниделанды) – Мари Боузкова (Чехия) 3:6, 6:3, 6:3

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Энн Ли (США) 7:5, 3:6, 6:1

Камила Осорио (Колумбия) – Наоми Осака (Япония) 6:4, 6:4

Варвара Грачёва (Франция) – Петра Квитова (Чехия, WC) 4:6, 6:3, 6:4

Хейли Баптист (США, Q) – Уитни Осигве (США, Q) 6:1, 6:2

Эшлин Крюгер (США) – Кэти Волынец (США) 0:6, 6:2, 6:2

Ван Синьюй (Китай) – Маяр Шериф (Египет) 6:4, 7:5

Магда Линетт (Польша) – Пэйтон Стёрнс (США) 6:4, 4:6, 6:3

Виктория Азаренко (-) – Клерви Нгунуэ (США, Q) 6:4, 7:6(7)

Лулу Сунь (Новая Зеландия) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:3, 1:6, 7:6(2)

Робин Монтгомери (США, WC) – Юле Нимайер (Германия, Q) 3:6, 7:5, 6:2

Кэролайн Доулхайд (США, WC) – Камилла Рахимова (-) 6:2, 7:6(3)

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Рената Сарасуа (Мексика) 6:4, 1:0 (отказ)

Катержина Синякова (Чехия) – Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) 6:2, 6:1

Даяна Ястремская (Украина) – Юань Юэ (Китай) 6:2, 6:4

Каролин Гарсия (Франция) – Бернарда Пера (США, WC) 6:3, 6:4

Камила Осорио сравняла счёт в очных встречах с Наоми Осакой, которой проиграла в 2022 году на Australian Open. Осорио стала первой колумбийской теннисисткой, которая смогла победить экс-первую ракетку мира.

Эшлин Крюгер впервые за пять выступлений в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс смогла одержать победу. Дальше американка встретится с Элиной Свитолиной.

Робин Монтгомери совершила камбэк в матче против Юле Нимайер, уступая со счётом 2:5 во втором сете. За выход в третий круг американка буде бороться с Мартой Костюк.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua