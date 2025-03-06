Австрийцы не удержали победу. Лига конференций. Борац – Рапид 1:1

В рамках 1/8 финала Лиги конференций боснийский "Борац" принимал австрийский "Рапид".
Австрияки на правах фаворита выглядели лучше, но победу не удержали.
На 34-й минуте Бельо открыл счет, а после перерыва гол рапидовца Цветковича был отменен после просмотра ВАР и офсайда.
Тем не менее, "Борац" в концовке поддавил и смог сравнять счет уже в компенсированное ко второму тайму время.
1:1. "Рапид", который выглядел лучше, упустил победу, но перед ответным матчем выглядит фаворитом.
"Борац" – "Рапид" 1:1
Голы: Вукович (90+2) – Бельо (34)