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Футбол

Австрийцы не удержали победу. Лига конференций. Борац – Рапид 1:1

Австрийцы не удержали победу. Лига конференций. Борац - Рапид 1:1

    • В рамках 1/8 финала Лиги конференций боснийский "Борац" принимал австрийский "Рапид".

    Австрияки на правах фаворита выглядели лучше, но победу не удержали.

    На 34-й минуте Бельо открыл счет, а после перерыва гол рапидовца Цветковича был отменен после просмотра ВАР и офсайда.

    Тем не менее, "Борац" в концовке поддавил и смог сравнять счет уже в компенсированное ко второму тайму время.

    1:1. "Рапид", который выглядел лучше, упустил победу, но перед ответным матчем выглядит фаворитом.

    "Борац" – "Рапид" 1:1

    Голы: Вукович (90+2) – Бельо (34)

    www.ua-football.com

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