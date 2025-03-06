Ключевой инженер продолжит работать с Ферстаппеном

В конце прошлого года стало известно, что Майкл Мэннинг, один из ключевых инженеров, работающих с Максом Ферстаппеном, уйдёт на повышение в Red Bull Racing и перестанет работать с машиной четырёхкратного чемпиона мира.

Мэннинг, который отвечал за старты Макса в гонках, сообщил руководству Red Bull Racing о своём желании перейти на другую работу в команде, чтобы не ездить на все гонки сезона. Однако, судя по всему, перевод Майкла на новую должность откладывается. В Red Bull Racing подтвердили изданию Racingnews365, что в 2025-м Мэннинг продолжить выполнять свои прежние обязанности.

Помимо Майкла Мэннинга, в ближний круг инженеров Макса Ферстаппена входят гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе, инженер по скорости машины Том Харт и инженер-моторист Дэвид Март.

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