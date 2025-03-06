Падение Джервонты Девиса. Обновился рейтинг сильнейших боксеров мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Спортивное издание CBS Sports опубликовало рейтинг сильнейших боксеров современности независимо от весовой категории.

Первая тройка лучших спортсменов осталась без изменений – лидерство продолжает удерживать чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик из Украины. За ним разместились два абсолютных чемпиона мира – во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (Япония) и россиянин Дмитрий Бивол, который выступает в полутяжелом весе.

Основные изменения связаны с обладателем титула WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, который разочаровал в последнем поединке. В ночь на 2 марта американец не сумел одолеть соотечественника Ламонта Роуча – судьи зафиксировали ничью решением большинства.

Рейтинг P4P по версии CBS Sports (в кавычках – предыдущее место):

(1) Александр Усик (23–0, 14 КО) (2) Наоя Иноуэ (26–0, 24 КО) (3) Дмитрий Бивол (24–1, 12 КО) (4) Теренс Кроуфорд (40–0, 29 КО) (5) Артур Бетербиев (21–1, 20 КО) (6) Сауль Альварес (62–2–2, 38 КО) (8) Джесси Родригес (20–0, 13 КО) (9) Дэвид Бенавидес (29–0, 24 КО) (10) Дзюнто Накатани (30–0, 23 КО) (7) Джервонта Дэвис (30–0–1, 28 КО)

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