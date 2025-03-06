Падение Джервонты Девиса. Обновился рейтинг сильнейших боксеров мира

Спортивное издание CBS Sports опубликовало рейтинг сильнейших боксеров современности независимо от весовой категории.
Первая тройка лучших спортсменов осталась без изменений – лидерство продолжает удерживать чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик из Украины. За ним разместились два абсолютных чемпиона мира – во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (Япония) и россиянин Дмитрий Бивол, который выступает в полутяжелом весе.
Основные изменения связаны с обладателем титула WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, который разочаровал в последнем поединке. В ночь на 2 марта американец не сумел одолеть соотечественника Ламонта Роуча – судьи зафиксировали ничью решением большинства.
Рейтинг P4P по версии CBS Sports (в кавычках – предыдущее место):
- (1) Александр Усик (23–0, 14 КО)
- (2) Наоя Иноуэ (26–0, 24 КО)
- (3) Дмитрий Бивол (24–1, 12 КО)
- (4) Теренс Кроуфорд (40–0, 29 КО)
- (5) Артур Бетербиев (21–1, 20 КО)
- (6) Сауль Альварес (62–2–2, 38 КО)
- (8) Джесси Родригес (20–0, 13 КО)
- (9) Дэвид Бенавидес (29–0, 24 КО)
- (10) Дзюнто Накатани (30–0, 23 КО)
- (7) Джервонта Дэвис (30–0–1, 28 КО)