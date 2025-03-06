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Теннис

Джессика Пегула: “Прекрасно видеть, что мы освежаем имидж, делаем ребрендинг WTA, пытаясь взять на себя лидерскую позицию как ведущий женский спорт”

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула поделилась своими ожиданиями от предстоящего выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс

– Вы отлично провели неделю на турнире в Остине. Расскажите, как вы себя чувствуете и насколько довольны прошедшей неделей?
– Да, конечно, всегда приятно приезжать в Индиан-Уэллс после победы на турнире. Я считаю, что провела там несколько очень хороших матчей. Это была другая неделя, другие условия, так что надеюсь, что смогу использовать этот настрой и на этом турнире. Просто с нетерпением жду начала.

– Учитывая ваше отличное понимание игры, за какой следующей великой теннисисткой нам стоит следить?
– О, хороший вопрос. Думаю, сейчас есть много действительно талантливых молодых игроков. Например, Линда Носкова – она очень хорошая теннисистка. Очевидно, что она быстро добилась успеха. Также Клара Таусон, она великолепна. Эти две девушки уже показали, на что способны. Но, конечно, победа Мирры Андреевой в Дубае – это невероятно. То, что она смогла сделать в таком юном возрасте, впечатляет. Думаю, она выиграет еще много турниров и матчей в следующие десять лет. Хотя кажется странным, потому что она уже вроде бы некоторое время выступает в туре, но ей до сих пор так мало лет.

В общем, есть немало таких перспективных девушек. Например, среди американок, которые квалифицировались на этот турнир, есть Клерви Нгунуэ, а также Эшлин Крюгер, у которой очень успешный год. Многим из них чуть за 20 или даже ещё нет 20 лет, это вообще безумно. Думаю, именно они составят следующее поколение топ-20 игроков. Они точно наделают шума в этом году, и, думаю, будут далеко проходить на крупных турнирах.

– Как человек, который видит теннис с разных сторон – как теннисистка, как давний член Совета игроков и человек, который хорошо разбирается в успехе американских спортивных лиг – что вы думаете о ребрендинге WTA? Какие процессы, перспективы и ожидания вы видите?
– Думаю, это хорошо – немного обновить бренд. Это показывает, что мы стремимся использовать те преимущества, который дает эта эра в женском спорте. И это не только теннис, но и баскетбол, футбол и другие виды спорта, которые значительно выросли в этом году или уже начиная с прошлого. Поэтому прекрасно видеть, что мы освежаем имидж, делаем ребрендинг WTA, пытаясь взять на себя лидерскую позицию как ведущий женский спорт. Это касается не только самих игроков, но и того, как мы рассказываем их истории.

Нам очень повезло, что теннис – это международный спорт, и мы можем делиться этими разными историями разных спортсменок со всего мира. Думаю, это и есть тот месседж, который мы хотим донести до болельщиков и через который планируем строить с ними связь. В конце концов, ребрендинг – это хороший способ привлечь внимание и запустить новую эру для WTA и женского спорта в целом.
 

btu.org.ua

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